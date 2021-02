Alatri (FR) – In auto a zig zag per la strada, tentano di fuggire opponendo resistenza: arrestati

Nella decorsa serata in Alatri, i militari del NORM della locale Compagnia, hanno tratto in arresto per “resistenza a P.U.” un 41enne ed un 44enne, entrambi del luogo e già censiti per reati contro la persona ed il patrimonio. A seguito delle numerose segnalazioni pervenute sul numero di emergenza 112 da parte di utenti della strada che rappresentavano il pericolo per l’incolumità di altri conducenti, nonché di pedoni a causa di un’autovettura che procedeva a zig zag, accellerando come per tamponare la vettura che la precedeva per poi frenare bruscamente e addirittura circolava a fari spenti andando incontro ai veicoli provenienti dal senso di marcia opposto per poi schivarle all’ultimo momento, i militari operanti rintracciavano e fermavano l’autovettura appena fuori il centro abitato di Alatri. Alla vista dei militari i due scendevano dall’autovettura e tentavano una fuga a piedi ma venivano prontamente raggiunti e bloccati. Poiché, al fine di sottrarsi al controllo strattonavano i militari operanti opponendo resistenza, gli stessi venivano accompagnati presso gli uffici della locale Compagnia e tratti in arresto per resistenza a P.U.. Nel medesimo il conducente del veicolo veniva anche deferito per avere rifiutato l’accertamento etilometrico, con contestuale ritiro della patente di guida e sequestro del mezzo per la successiva confisca amministrativa.

