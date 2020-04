Alatri (FR) – I vigili del fuoco di Frosinone e Roma decontaminano i locali del San Benedetto di Alatri

Sono “scesi in campo” i Vigili del fuoco del comando di Frosinone, coadiuvati dai colleghi di Roma, ieri pomeriggio presso l’Ospedale San Benedetto di Alatri. E’ stato necessario intervenire per le operazioni di igienizzazione riguardanti due diverse aree del nosocomio alatrese. L’attività è stata richiesta dalla ASL di Frosinone in seguito ad una presunta contaminazione da Covid – 19.Il personale di Frosinone e quello del nucleo NBCR di Roma – specialisti per interventi in luoghi dove vi è presenza di rischi di tipo nucleare, biologico, chimico e radiologico – hanno quindi unito le forze, facendo prima un sopralluogo nella giornata di Sabato 25 Aprile ed il giorno successivo hanno svolto l’intervento, teso a decontaminare circa 900 mq di superficie coperta; tutto ciò, dopo aver delimitato le aree di intervento ed aver lavorato per quasi cinque ore. All’intervento hanno partecipato complessivamente 15 unità dei Vigili del fuoco.

S.M.

Correlati