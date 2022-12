ALATRI (FR): I Carabinieri incontrano i cittadini dando utili consigli per evitare le truffe agli anziani

Prosegue l’attività di vicinanza e sostegno dei Carabinieri del Comando Provinciale di Frosinone verso le persone anziane. Nel fine settimana, presso il Centro Sociale Anziani di Collelavena, i militari della Stazione di Alatri (FR) hanno incontrato la popolazione più vulnerabile per informarla e tutelarla contro le truffe.Le truffe, in particolar modo quelle in danno degli anziani, rappresentano un atto vile e spregevole perché per questi soggetti deboli, spesso soli, i danni sono non solo di natura economica ma anche emotiva, con gravi ripercussioni sulla loro vita sociale e anche sulla salute.Sono state illustrate le principali tecniche e i raggiri usati dai malfattori per entrare nelle case, quali il fingersi nipoti delle vittime, appartenenti alle FF.OO., avvocati o dipendenti di società che forniscono servizi di interesse pubblico (Luce, Gas, Acqua, ecc); chiedono telefonicamente denaro per i familiari a loro dire in difficoltà. A volte simulano la consegna di finti pacchi commissionati da figli o nipoti per farsi consegnare denaro e gioielli.Presenti all’incontro l’Assessore ai Servizi Sociali del comune di Alatri, il Presidente del Centro Sociale Anziani e personale della Polizia Locale.L’appello lanciato dai Carabinieri ai cittadini, in special modo agli anziani che vivono da soli, è quello di rivolgersi immediatamente alle Forze di Polizia al minimo sospetto di raggiro: Stazione Carabinieri, o al 112 – numero unico di emergenza europeo – o alla Polizia Locale. Importante è anche il dialogo in famiglia tra i più giovani e gli anziani, per favorire una reale sensibilizzazione preventiva sul tema delle truffe, che può essere potenziata proprio nell’ambiente domestico. I Carabinieri, di tutti i reparti del Comando Provinciale di Frosinone, oltre a proseguire nella campagna di informazione e sensibilizzazione, continuano a fornire il massimo impulso al contrasto a questo biasimevole ed odioso reato contro una categoria vulnerabile come quella degli anziani.L’incontro, dove era presente il Sindaco del Comune di Boville Ernica ed il Presidente del Centro Anziani, ha suscitato il particolare interesse delle molte persone intervenute, che hanno ringraziato per i consigli e le indicazioni fornite per evitare di rimanere vittima del triste fenomeno.I Carabinieri, di tutti i reparti del Comando Provinciale di Frosinone, continuano a fornire il massimo impulso al contrasto a questo biasimevole ed odioso reato contro una categoria vulnerabile come quella degli anziani.

