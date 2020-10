Alatri (FR) – Guida in stato di ebbrezza alcolica: denunciato

In Alatri i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della locale Compagnia sono intervenuti in un sinistro stradale senza feriti in cui è stato coinvolto un 77enne del posto, già censito per “violenza privata, danneggiamento, oltraggio e resistenza a P.U.” Predetto, nel corso del controllo dei documenti di circolazione effettuato dai militari operanti, è apparso in evidente stato di alterazione psicofisica derivante dall’assunzione di alcool. Il 77enne, sottoposto al controllo del tasso alcolemico mediante etilometro, é risultato positivo evidenziando un tasso superiore al limite consentito dalla legge. L’uomo pertanto è stato deferito per “guida in stato di ebbrezza alcolica” inoltre gli veniva ritirata la patente di guida e l’autovettura sottoposta a sequestro amministrativo finalizzato alla confisca, in quanto il veicolo sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

COMUNICATO STAMPA – FOTO ARCHIVIO

