Alatri (FR) – Furto in abitazione: denunciati due minori

Mattinata odierna, in Alatri, i militari del NORM Aliquota radiomobile della locale Compagnia, impiegati nel servizio di prevenzione e repressione dei reati predatori nel centro cittadino, hanno denunciato per furto in abitazione due ragazzi minori di anni 17 e 16, rispettivamente di nazionalità italiana ed albanese. Nella tarda serata di ieri un cittadino, che notava dei giovani nelle vicinanze di un’abitazione, di proprietà di una 63 enne del luogo, allertava la centrale operativa della Compagnia di Alatri che faceva intervenire sul posto una pattuglia del Nucleo Radiomobile. I militari, prontamente intervenuti, riuscivano a fermare i due minori che si erano introdotti nell’abitazione mediante effrazione di una finestra asportando circa 300 euro in contanti. Alla vista dei Carabinieri i due ragazzi hanno tentato di fuggire, mentre un terzo complice è riuscito a dileguarsi. Il 17enne ed il 16enne, accompagnati presso la sede della Compagnia Carabinieri di Alatri, venivano denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori di Roma.

COMUNICATO STAMPA – FOTO ARCHIVIO

Correlati