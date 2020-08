Alatri (FR) – Furto di denaro in una palestra: individuato l’autore, denunciato 29enne

Nei giorni scorsi ad Alatri, i militari della locale Stazione a seguito di attività info-investigativa deferivano in stato di libertà:per “furto aggravato” un 29enne del luogo, già censito per analogo reato.A seguito della denuncia di furto presentata dal gestore di una palestra del luogo per un ammanco di denaro dalla palestra stessa, i militari operanti con l’ausilio delle immagini delle telecamere installate in quei locali, sono riusciti ad individuare il prevenuto, il quale, mediante la forzatura della porta di ingresso, si era introdotto all’interno della struttura impossessandosi di una cassetta metallica contenente una piccola somma di denaro contante.

