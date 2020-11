Alatri (FR) – Furto, denunciata una 21enne

In Alatri, i militari della locale Stazione hanno deferito in stato di libertà per “furto” una 21enne di nazionalità croata, già censita per reati specifici. La predetta, mentre faceva la spesa all’interno di un noto centro commerciale del luogo, asportava dagli scaffali alcuni generi alimentari, cosmetici e bevande alcoliche, occultandoli sia all’interno della propria borsa che del passeggino dove si trovava la figlia minore. Il fatto non passava inosservato al personale dell’esercizio commerciale, che provvedeva ad avvisare i Carabinieri, i quali, prontamente intervenuti, identificavano la donna recuperando la refurtiva, del valore di poche decine di euro, che veniva restituita al responsabile dell’attività commerciale.

COMUNICATO STAMPA

