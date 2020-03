Alatri (FR) – Furto aggravato e continuato: in manette un 43enne

Nel pomeriggio di ieri in Alatri, i militari del Nucleo Operativo della locale Compagnia, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Frosinone, hanno tratto in arresto per “furto aggravato e continuato” G.P, 43enne alatrense, già censito reati specifici, ricettazione, minacce, lesioni personali, stupefacenti ed avvisato orale.L’attività info investigativa condotta dai militari operanti ha permesso di accertare che il predetto, a fine febbraio, oltre al furto presso l’Istituto scolastico Sandro Pertini per il quale era stato arrestato in flagranza e sottoposto all’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria, si era reso responsabile, sempre in Alatri, di altri analoghi furti presso di istituti scolastici e chiese. L’odierna misura di aggravamento, disposta dal Tribunale a seguito degli accertamenti espletati dai Carabinieri, si è resa necessaria per arginare l’impeto delittuoso del soggetto. A carico dello stesso è stata altresì avanzata la proposta per l’emissione della misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale di pubblica sicurezza.

COMUNICATO STAMPA – FOTO ARCHIVIO

