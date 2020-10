Alatri (FR) – Furto aggravato: arrestato 39enne del posto

Nei giorni scorsi si sono verificati dei furti presso il plesso scolastico “Dante Alighieri” di Alatri, circostanze in cui venivano asportate delle monetine presenti all’interno dei distributori di bevande collocati nella struttura.Nella giornata di ieri, i militari dell’Aliquota Radiomobile unitamente ai colleghi della locale Stazione Carabinieri, impegnati in un predisposto servizio di prevenzione al fine di prevenire e reprimere i reati predatori, ponevano maggior attenzione agli obiettivi degli Istituti scolastici del territorio, effettuando numerosi transiti nelle adiacenze degli stessi, attesa anche la chiusura domenicale. Nel pomeriggio, difatti, gli operanti venivano allertati dalla locale Centrale operativa per la segnalata presenza di una persona introdottasi nel citato plesso scolastico. Immediatamente giunti sul posto, i militari bloccavano tutte le vie di fuga riuscendo a fermare un 39enne del posto, già conosciuto poiché censito per furto, ricettazione, stupefacenti, nonché avvisato orale. Il prevenuto, introdottosi nella scuola, scavalcando la recinzione esterna e forzando il portone di ingresso, aveva appena asportato 15 euro in monete presenti nei distributori automatici per bibite, dopo averli scardinati con un apposito arnese, subito recuperato dai militari e sequestrato.Il denaro asportato veniva restituito al legittimo proprietario, mentre l’uomo veniva tratto in arresto in flagranza di reato per “furto aggravato” e come disposto dall’A.G. trattenuto in camera di sicurezza, in attesa di rito di convalida previsto per la mattinata odierna.L’arrestato, inoltre, mediante ulteriori accertamenti condotti dal personale operante, in particolare testimonianze e visione di immagini estrapolate da telecamere presenti, veniva scoperto quale responsabile dell’analogo furto di monete verificatosi presso la stessa scuola lo scorso mese di settembre.Per tale episodio l’uomo veniva anche deferito in stato di liberta’ per la medesima violazione.

COMUNICATO STAMPA

Correlati