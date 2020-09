Alatri (FR) – Furto aggravato, arrestato 39enne del luogo

Nel corso della mattinata, in Alatri, personale del N.O.R.M. – Aliquota Radiomobile del locale Comando Compagnia, nel corso di un predisposto servizio per il controllo del territorio, teso a contrastare la commissione dei reati predatori, traeva in arresto un 39enne del luogo (già gravato da numerose vicende penali per reati contro la persona ed il patrimonio) poiché colto nella flagranza di reato di “furto aggravato”.I militari operanti, allertati dalla centrale operativa, si recavano presso il cantiere edile allestito nel parcheggio multipiano sito nelle immediate adiacenze del centro storico e di proprietà del comune di Alatri ove, poco prima, era stata segnalata la presenza di una persona con fare sospetto. Ivi giunti ed a seguito di specifica ispezione del cantiere, sorprendevano l’uomo, mentre si era già impossessato di una “grossa tronchese” e di una “sega” prelevate poco prima da un locale della struttura adibito a magazzino. Il rapido intervento dei militari dell’Arma permetteva, quindi, di cogliere nella flagranza di reato il malvivente e, contestualmente, di trarlo in arresto essendosi reso responsabile del reato di “furto aggravato”.Ad espletate formalità di rito, l’uomo, così come disposto dal competente A.G., veniva accompagnato presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa che venga fissata l’udienza per il rito direttissimo.

