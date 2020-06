Alatri (FR) – Evade piu’ volte dai domiciliari: 58enne arrestato per evasione

Nella mattinata di ieri, in Alatri, i militari dell’Aliquota radiomobile della Compagnia Carabinieri, nel corso di un servizio perlustrativo, traevano in arresto un 58enne del posto, gia’ censito per reati contro il patrimonio, la persona e per tentata estorsione, perché responsabile di “evasione”.Il prevenuto, già sottoposto alla detenzione domiciliare per il reato di tentata estorsione, commessa ai danni di una locale attività commerciale il 16 giugno scorso, veniva sorpreso dagli operanti in un esercizio commerciale distante dalla propria abitazione ove scontava la suddetta misura. Lo stesso, già lo scorso 20 giugno, era stato trovato dai militari al di fuori dell’abitazione senza autorizzazione, e pertanto, come due giorni fa, l’arrestato veniva nuovamente sottoposto al regime degli arresti domiciliari in attesa del giudizio direttissimo.Dal pomeriggio di ieri, all’esito del rito direttissimo, a carico del prevenuto veniva disposta dall’A.G. competente di nuovo la misura degli arresti domiciliari, stavolta con il dispositivo del braccialetto elettronico. comunicato stampa

