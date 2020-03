Alatri (FR) – Esplode una bombola in una roulotte: morto l’occupante (FOTO)

Una roulotte è salta all’aria, letteralmente esplosa, è accaduto poco fa intorno all’ora di pranzo in zona Castello, a Tecchiena di Alatri. L’esplosione è costata la vita ad un uomo, sul posto si sono immediatamente portati i vigili del fuoco, la polizia ed i carabinieri della stazione di Alatri, che in queste ore stanno lavorando per cercare di venire a capo della situazione. A causare l’esplosione è stata una bombola, che non ha lasciato scampo all’occupante della roulotte, presubilmente morto sul colpo. Sono in corso gli accertamenti per scoprire l’identità dell’uomo, pare si tratti di una persona anziana che da alcuni giorni si era stabilito con la propria roulotte in un terreno del posto. Forniremo ulteriori aggiornamenti non appena possibile.

S.M.

