Alatri (FR) – Emesso F.V.O. per un 36enne

Nella decorsa serata in Alatri, i militari del NORM della Compagnia, nel corso di servizio controllo del territorio al fine di prevenire e reprimere i reati predatori hanno controllato un 36enne, cittadino rumeno residente nella Capitale (già censito per inosservanza provvedimenti dell’A.G. autorità e violazione obblighi foglio di via obbligatorio). Il predetto si aggirava senza giustificato motivo nei pressi di obiettivi sensibili di quel centro pertanto, ricorrendo i presupposti di legge veniva proposto per l’irrogazione della misura di prevenzione del rimpatrio con F.V.O. e divieto di ritorno nel Comune di Alatri per anni tre.

