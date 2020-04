Alatri (FR) – Coronavirus, il Sindaco Morini: ” Nel nostro comune abbiamo 32 casi di positività accertata”

Da una nota dalla pagina Facebook del Sindaco di Alatri Morini che riportiamo integralmente

Concittadine e Concittadini,

in base ai dati pervenuti, tra la serata di ieri e questa mattina , per cui debbo ringraziare S.E. il Prefetto ed il Direttore Generale della ASL, abbiamo un aggiornamento al 31 di marzo compreso.

Attualmente nel nostro comune abbiamo 32 casi di positività accertata, di cui:

. Un decesso

· 14 sono ricoverati nei vari nosocomi regionali

· 2 stanno svolgendo la loro quarantena in un domicilio fuori dal nostro Comune

· 15 sono in isolamento presso il loro domicilio.

Delle persone sottoposte ad isolamento preventivo, per le varie motivazioni previste dai protocolli sanitari:

· 41 sono già uscite dalla quarantena

· 33 dovranno stare ancora in regime di isolamento per qualche giorno .

Vedendo come i casi si dislocano sul territorio, emerge che nel Comune di Alatri non ci sono focolai in atto e che la diffusione del contagio, si può ricondurre, in massima parte, a contatti di convivenza familiare, pertanto va ricordato che, in questi casi, è ancora più importante l’osservanza delle regole di sicurezza, anche tra persone della stessa famiglia!

Voglio ancora una volta ricordare, anche a beneficio delle numerose persone che sono in quarantena, che, se dovessero essere in difficoltà per l’approvvigionamento di farmaci o generi di prima necessità, possono rivolgersi al nostro servizio di prossimità allo 0775 448451.

LA NOSTRA SALUTE È NELLE NOSTRE MANI, RESTIAMO A CASA!

Grazie e buona serata a tutti.

Il Sindaco – Giuseppe Morini