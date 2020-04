Alatri (FR) – Coronavirus, il Sindaco Morini comunica gli aggiornamenti sul COVID – 19

Con l’apposito comunicato diramato su facebook, il Sindaco di Alatri – Giuseppe Morini – ha fatto il punto della situazione per quanto riguarda i numeri del Covid- 19, aggiornati a mercoledì 15 aprile. Il primo cittadino ha esordito facendo presente ai cittadini che da oggi in poi ci sarà un preciso aggiornamento settimanale per quanto riguarda il comune ernico. Infatti, nell’ultimo periodo la ASL e le autorità competenti stanno informando in maniera più dettagliata e continuativa i Sindaci dei vari comuni sugli sviluppi del Corona virus in Ciociaria e sul resto del territorio nazionale. Attualmente, ad Alatri sono 27 le persone in isolamento domiciliare, a questo dato vanno esclusi tutti coloro i quali sono domiciliati presso RSA ed alberghi per anziani. 10 invece, sono i soggetti ricoverati presso gli ospedali provinciali e regionali. Infine, sono 16 le persone che stanno svolgendo la quarantena presso le proprie abitazioni, si tratta di persone presumibilmente non positive, ma che per sicurezza devono evitare alcun contatto con l’esterno.

Per quanto riguarda il trattamento dei dati sensibili che i comuni ricevono dalle autorità competenti, il primo cittadino ha tenuto a precisare quanto segue: “ I dati appena arrivati vengono verificati attraverso la consultazione dei fascicoli anagrafici, se necessario aggiornati indirizzi e recapiti ed inoltrati nell’arco di qualche ora, in via strettamente riservata al settore Ambiente per l’attivazione delle procedure apposite di raccolta differenziata e al Comando di Polizia Locale, per la vigilanza sul perimetro sanitario. Molti avranno notato che in questo periodo, da quando è iniziata l’emergenza, gira ad un orario insolito un mezzo particolare della nettezza urbana con a bordo personale dotato di tutti i DPI necessari, questo è il servizio particolare che si deve applicare alle famiglie in quarantena, seguendo scrupolosamente le indicazioni del Ministero della Salute. Pattuglie di Vigili e CC presidiano in maniera costante e con tutta la discrezione del caso le abitazioni e le strade indicate nei prospetti”.

Fortunatamente sul territorio di Alatri non sono stati rilevati casi di positività per quanto riguarda le RSA e le case di riposo, le misure di prevenzione adottate sin dai primi giorni hanno dato i risultati sperati.

S.M.

