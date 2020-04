Alatri (FR) – Controllo del territorio, misure anticovid: 4 persone multate

Nel territorio del Comando Compagnia Carabinieri di Alatri , venivano sanzionate complessivamente 4 persone poiché, a seguito di un controllo non fornivano una motivazione plausibile che potesse giustificare sia la loro lontananza dalle rispettive abitazioni che lo stato di necessità ed urgenza. Nel particolare :

– un 56enne residente in Vico Nel Lazio poiché, fermato in Alatri mentre era alla guida di un veicolo, riferiva di essere giunto in quel comune per la consegna della polizza assicuratrice ad un parroco;

– due 21enni, uno di nazionalità tedesca e l’altro di nazionalità albanese, entrambi residenti in Veroli poiché, fermati nel comune di Veroli mentre erano alla guida delle rispettive autovetture, dichiaravano di essersi allontanati dalla loro abitazione per fare degli asparagi;

– un 30enne, residente in Veroli poiché, fermato mentre era alla guida di un veicolo, dichiarava di essersi allontanato dalla sua abitazione per “distrarsi”.

Nel corso dell’intero servizio inoltre, venivano controllati nr. 2 esercizi pubblici e 141 persone (tra le quali figurano le citate 4 persone sanzionate amministrativamente). foto archivio