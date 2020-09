Alatri (FR) – Controllo del territorio, ecco i risultati

Continuano con maggiore incisività, le attività preventive programmate e coordinate dal Comando Compagnia Carabinieri di Alatri ed effettuate dai militari dei Comandi Stazioni dipendenti nei territori di competenza, volti sia a contrastare sempre più la commissione dei reati in genere (con particolare attenzione ai reati predatori) che a garantire maggiori standard di sicurezza ai cittadini. Tale attività, svolta nella giornata di ieri sino alle prime ore della mattinata odierna, con l’impiego di 14 militari suddivisi in 7 pattuglie, ha permesso di conseguire i sottonotati risultati: –

– in Alatri , nella decorsa nottata, i militari del N.O.R.M.-Aliquota Radiomobile, nell’ambito di specifiche attività finalizzate a contrastare la commissione dei retai predatori , traevano in arresto una coppia del luogo, un 36enne (già gravato da vicende penali per reati contro la persona, il patrimonio ed in materia di sostanze stupefacenti) ed una 38enne (già gravata da vicende penali per reati contro il patrimonio ed in materia di sostanze stupefacenti) poiché colti nella flagranza di reato ed in concorso tra loro di “furto aggravato”. Nello specifico, i militari operanti, nel transitare in una zona periferica del Comune di Alatri, notavano due persone all’interno di un parcheggio che, con fare sospetto, si aggiravano nei pressi di un Tir ivi parcato. Con particolare astuzia, nonostante fossero con un veicolo con i colori d’istituto, i militari riuscivano ad avvicinarsi e sorprendevano i due malfattori mentre prelevavano con un tubo in gomma il gasolio presente nel serbatoio del Tir, travasandolo in taniche da 30 litri di plastica. Sul luogo infatti, venivano rinvenute 4 taniche già riempite e ben chiuse . I due venivano immediatamente bloccati e dichiarati in arresto mentre, la refurtiva, interamente recuperata veniva nel medesimo contesto restituita al legittimo proprietario;

– in Alatri , sempre il personale del N.O.R.M.- Aliquota Radiomobile, a conclusione di specifica attività intrapresa a seguito di un sinistro stradale occorso in data 12 settembre u.s ., deferivano in stato di libertà , alla competente A.G., un 22enne di nazionalità albanese ma residente in Torrice, poiché resosi responsabile del reato di “guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope”. Nello specifico, il giovane, in data 12 settembre u.s. mentre era alla guida di un’autovettura fuoriusciva dalla sede stradale riportando delle lesioni personali. A seguito degli immediati accertamenti sanitari lo stesso risultava positivo ai “Cannabinoidi” urinari e, pertanto, veniva deferito e, contestualmente, gli veniva ritirata la patente di guida.

