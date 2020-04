Alatri (FR) – Cinque casi di coronavirus questa settimana, ma le attività iniziano a ripartire

Giuseppe Morini – primo cittadino di Alatri – torna a farsi sentire con un comunicato su facebook diramato nel tardo pomeriggio. Sembrerebbero esserci buone notizie per quanto riguarda la popolazione alatrense. A detta del primo cittadino infatti, i cinque nuovi casi di Coronavirus, riguardanti l’attuale settimana, non dovrebbero spaventare, in quanto sono stati effettuati molti più tamponi da parte della ASL, tutto ciò per individuare i positivi asintomatici o paucisintomatici e contrastare la diffusione della patologia tra la popolazione. Finalmente, seppur lentamente, alcuni esercizi commerciali torneranno operativi, a partire dal mercato del venerdì ed a seguire, nei prossimi giorni, tutte le altre attività alimentari, ortofrutticole e florovivaistiche. Morini ad ogni modo, rimarca il fatto che bisognerà riprendere gradualmente e stare ancora ben attenti a non commettere passi falsi, per non vanificare tutti i sacrifici che gli abitanti hanno svolto fino a questo momento, mostrando grande senso civico. Attualmente i casi positivi ad Alatri sono 30, mentre sono 12 le persone che negli ultimi giorni sono guarite totalmente, con l’auspicio che ben presto si aggiungeranno tutte le altre.Queste le parole rilasciate dal Sindaco in questo momento così delicato: “Stiamo cercando di tornare alla normalità, ma questo non è il momento del tutto e subito, è piuttosto il momento in cui bisogna fare con calma, con attenzione ed in sintonia con le Autorità superiori. Alatri deve ripartire e ripartirà! In questi ultimi giorni ho una idea fissa, cioè trovare il modo e le risorse per far ripartire la nostra Città. Stiamo gettando il cuore oltre lo steccato, per garantire a tutti – famiglie, attività commerciali, libero professionisti, associazioni, imprese del territorio, un aiuto, un sostegno per la ripartenza. Debbo però ancora chiedervi di sacrificare la vostra libertà, restando a casa. Chi ci osserva dall’esterno vede una città ordinata, seria, silenziosamente operosa e impegnata, per questo ringrazio tutti, abbiate fiducia, ce la faremo”!

