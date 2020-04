Alatri (FR) – Black out al sistema che gestisce i buoni spesa, tecnici del sito al lavoro

Con un comunicato pubblicato nell’ultima ora sulla consueta pagina facebook del comune di Alatri, l’Amministrazione comunale fa presente che nella giornata odierna, non sarà possibile usufruire – per i beneficiari dei buoni spesa – dei tickets previsti per l’acquisto di beni di prima necessità, negli appositi negozi di alimentari che hanno aderito all’iniziativa. Tutto ciò per un improvviso black out da parte del sistema su cui sono caricati tutti i dati necessari per consentire le varie operazioni. In questo momento i tecnici responsabili sono al lavoro per cercare di risolvere la problematica in tempi brevi, probabilmente entro la serata di oggi 15 aprile. Si fa quindi presente, che almeno per oggi non sarà possibile avvalersi dei cosiddetti buoni presso nessun esercizio commerciale del territorio. Purtroppo, come spesso accade, piove sul bagnato per i cittadini, ci auguriamo che questo sia effettivamente solamente un intoppo relativo alla giornata odierna, e che non si protragga anche nei giorni successivi.

