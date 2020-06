Alatri (FR) – Arrestato 33enne per espio di pena

Ieri, in Alatri, personale del locale Comando Stazione Carabinieri, in esecuzione dell’ordine di custodia cautelare in carcere emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Roma – Ufficio Esecuzioni Penali, traeva in arresto un 33enne del luogo (già gravato da vicende penali per reati contro la persona ed il patrimonio), dovendo lo stesso espiare una pena di anni 2, mesi 3 e giorni 4 di reclusione per il reato di “ricettazione” commesso in Roma in data 22.05.2015. Ad espletate formalità di rito, l’ arrestato veniva tradotto presso la Casa Circondariale di Frosinone.

