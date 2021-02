Alatri (FR) – Amministrative 2021, Iannarilli (FdI):”Il gruppo consiliare ed il circolo cittadino non hanno mai dato il via libera a nessuna candidatura “

Nota dalla pagina Facebook di Antonello Iannarilli

Questa mattina ho letto un post di uno dei papabile candidato a Sindaco della Città di Alatri dai partiti di centro destra e dalle liste civiche. Voglio chiarire che Fratelli d’Italia è rimasta alla riunione fatta un mese fa. In quella occasione è stato chiesto un confronto circa i temi cruciali sulla gestione dell’attività amministrativa. Tale confronto è stato richiesto sia a un papabile candidato sia a tutte le forze politiche. Il confronto non è mai stato possibile e non per colpa nostra. Oggi leggo che il nostro partito ha preso delle decisioni; a me ciò non risulta. Il gruppo consiliare ed il circolo di Alatri non hanno mai dato il via libera a nessuna candidatura ed in merito a questo è stata convocata, per domani, per fare chiarezza, una riunione. Siamo persone corrette sia a livello personale che politico; non possiamo accettare che debolezze, timori o incapacità di altri ricadono sul nostro partito o, come è già accaduto, sulla mia persona. Questo non lo permetto a nessuno.