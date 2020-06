Alatri (FR) – Alla guida in stato di alterazione psicofisica rifiuta di sottoporsi ad accertamenti: denunciato

I n Alatri , i militari del NORM della locale Compagnia, nel corso di servizio teso al contrasto del fenomeno relativo allo spaccio ed uso di sostanze stupefacenti, hanno deferito in stato di libertà un 26enne del capoluogo, già censito per reati contro il patrimonio ed altro. Lo stesso, controllato alla guida dell’autovettura di proprietà del padre, in evidente stato di alterazione psicofisica ha rifiutato di sottoporsi ai relativi accertamenti tendenti a verificare la sua condizione di assuntore di stupefacenti.Il documento di guida è stato ritirato mentre l’autovettura è stata affidata al proprietario.

COMUNICATO STAMPA – FOTO ARCHIVIO

Correlati