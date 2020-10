ULTIM’ORA / Giovane di Isola del Liri scompare da casa, appello disperato della famiglia

Esce di casa per andare a lavoro lo scorso 29 settembre e da quel giorno non si hanno piu’ notizie di Paride Venditti. L’appello disperato della sorella e dei familiari,che dopo aver sporto denuncia, hanno anche lanciato sui social e’ rivolto a chiunque abbia visto recentemente Paride o possa dare notizie del giovane. Paride Venditti nato a Isola del Liri, ma residente da tempo ad Alatri dove vive con la moglie. L’ultimo contatto telefonico con la moglie e’ del 29 settembre alle ore 15,00 da quel momento il suo telefono risulta sempre chiuso riportiamo di sotto l’appell della sorella sui social.

PARIDE VENDITTI

Lui è mio Fratello

nato ad ISOLA DEL LIRI

attualmente viveva ad Alatri con la sua famiglia

Etá: 28 anni

Corporatura : Normale

Statura: 1,76

Occhi : Verdi

Capelli: Castano scuro

Abbigliamento : un Gilet Blu, pantaloni neri con tasche rosse e scarponcini Marroni.

Scomparso da : Alatri

Data della scomparsa : 29 di settembre 2020

Segni di riconoscimento: Ha un orecchino sull’olbo sinistro.

Quella mattina è uscito di casa per lavoro stava bene, ha avuto contatti telefonici con sua moglie fino alle ore 15,00 dopodiché il suo telefono è risultato sempre spento, ha avuto modo di tornare a casa sua e portarsi qualcosa con se di abbigliamento, porta un trolley Rosso dal giorno della sua spontanea scomparsa.

Dal 29 di settembre non abbiamo tracce di lui,

Non sappiamo se sta bene, non sappiamo cosa gli sia successo o con chi stia, siamo tutti preoccupati.

Vi chiedo per favore un piccolo aiuto da parte vostra di far girare questo POST , in modo che se qualcuno lo abbia intravisto o avuto contatti possa aiutarci a dare informazioni.

È stata fatta subito la DENUNCIA ed è stato comunicato ieri sera a CHI L’ha VISTO.

Grazie