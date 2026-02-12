Alatri, Forza Italia rilancia: “Protagonisti in tutte le decisioni amministrative”

Ad Alatri, Forza Italia avvia una fase di rilancio e maggiore protagonismo politico dopo le recenti nomine interne. Bruno Addesse è stato nominato delegato per i rapporti istituzionali con il Comune, con un ruolo assimilabile a quello di commissario, mentre Luca Tagliaferri assume la carica di vicecoordinatore del partito.

“La nomina di Addesse e Tagliaferri serve a dare una scossa al partito, riorganizzarlo e rafforzare la nostra presenza sul territorio”, spiegano i dirigenti locali. L’obiettivo è chiaro: ricreare una struttura solida e aprire le porte a nuove figure, consolidando la crescita del partito a livello provinciale e cittadino.

Forza Italia punta inoltre a essere più incisiva sulle tematiche locali di maggiore rilievo, a partire dalla sanità. Il partito conferma il proprio impegno sul San Benedetto, dopo gli incontri con il consigliere regionale Angelo Tripodi, e annuncia che nei prossimi giorni tornerà in Regione per confrontarsi direttamente con il direttore generale del Lazio.

“Vogliamo essere presenti su tutte le decisioni e scelte amministrative della città”, ha sottolineato Addesse. Con questa strategia, Forza Italia intende consolidare il proprio ruolo e riaffermare la propria centralità nel panorama politico di Alatri.

