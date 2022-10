Alatri, Fiuggi e Veroli, controlli dei Carabinieri: 4 persone segnalate per droga e FVO

Continuano i servizi straordinari di controllo del territorio dei Carabinieri del Comando Provinciale di Frosinone con l’obiettivo di assicurare ai cittadini una costante attività di prevenzione e presenza dell’Arma sul territorio.

Nei giorni scorsi i militari della Compagnia di Alatri hanno implementato i servizi di controllo del territorio, soprattutto nelle ore serali e notturne, per il contrasto ai reati predatori ed allo spaccio di sostanze stupefacenti, segnalando 3 giovani alla Prefettura di Frosinone, trovate in possesso di modica quantità di sostanze stupefacente illecitamente detenuta per “uso personale”, ed altra persona alla Questura del capoluogo per l’avvio del procedimento di prevenzione per l’irrogazione della misura del divieto di ritorno nel comune di Alatri.

In particolare, in Alatri, i militari dell’aliquota Radiomobile, durante un servizio pomeridiano, hanno deferito all’Autorità Amministrativa un 26enne del luogo che controllato in zona isolata veniva trovato in possesso di sostanza stupefacente del tipo “hashish”.

In Fiuggi i Carabinieri della Locale Stazione durante un servizio serale hanno segnalato alla Prefettura di Frosinone per detenzione illecita di sostanze stupefacente due giovani entrambi di 19 anni del luogo, poiché durante un controllo venivano trovati in possesso di sostanza stupefacente del tipo “marijuana”, occultata nelle tasche e nel cruscotto dell’autovettura.

In Veroli i Carabinieri della locale Stazione hanno proceduto all’avvio del procedimento amministrativo per l’irrogazione del foglio di via obbligatorio nei confronti di un 34enne, con pregiudizi di polizia, residente nella bassa ciociaria, che si trovava in zona senza giustificato motivo e si aggirava con fare sospetto in aree sensibili ed in orario notturno.

I servizi straordinari di prevenzione vengono svolti nell’ambito delle più ampie direttive impartite dal Comando Provinciale di Frosinone per il contrasto ai reati predatori ed in danno delle c.d. “fasce deboli”, con l’obiettivo di rendere questo territorio sempre più sicuro.

COMUNICATO STAMPA – FOTO ARCHIVIO