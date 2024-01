Alatri, finale in grande stile al teatro Politeama

Finale in grande stile! Domenica 7 gennaio al Politeama di Alatri è andato in scena lo spettacolo teatrale “Comincia la felicità coniugale – Omaggio a Cechov a 120 anni dalla morte”. Regia di Valerio Germani con gli attori Fabiana Pomella, Valerio Germani, Costantino Calicchia, Sandro Campioni, Igor Campoli e la danzatrice Alessia Rea. Un pubblico numeroso e partecipe ne ha decretato il successo. La regia ha unito due atti unici di Cechov: La domanda di matrimonio e L’Orso, come fossero un’unica storia. All’inizio è stato recitato il celebre monologo di Cechov dal titolo” I danni del tabacco” per concludere lo spettacolo con un monologo originale di omaggio al Teatro, che ha commosso gli spettatori. La rappresentazione alternando registri e toni ha regalato emozioni e sorrisi.

I tre spettacoli teatrali della rassegna teatrale organizzata al Politeama nel periodo natalizio con la direzione artistica di Valerio Germani, sono stati: “IO, LUI E… LA FATA TURCHINA” di e con Claudia Mariani, “LA LEGGENDA DEL PANETTONE” con gli attori Lorenza Sacchetto, Luca Gabos e Federico Moschetti, infine lo spettacolo teatrale del 7 gennaio.

Un plauso al Comune di Alatri nella persona del Sindaco Maurizio Cianfrocca e del Delegato alla Cultura Sandro Titoni, che hanno lavorato con abnegazione alla riapertura del Politeama, nonché all’ufficio cultura e alla ProLoco.

Il Sindaco, dal palco, ha espresso soddisfazione per l’obiettivo raggiunto, ha poi aggiunto che è intenzione dell’amministrazione continuare a promuovere il Teatro, anche per valorizzare il patrimonio di Bellezze della città. Il Delegato alla Cultura ha espresso gioia nel vedere il Politeama gremito di pubblico durante la serata e in tutti gli eventi che sono stati organizzati in questo mese. Numerose saranno le iniziative teatrali in programma nei prossimi mesi, ma soprattutto nel periodo estivo.

