Alatri – Festeggiamenti in onore della Madonna della Libera e Fiera delle Cipolle, tutte le iniziative in programma

Si rinnova l’appuntamento con la tradizione. Sabato 7 e domenica 8 settembre si terranno la Fiera delle Cipolle ed i festeggiamenti per la Madonna della Libera. Il centro storico cittadino si animerà con i variopinti banchi in cui verranno esposte cipolle, agli e tantissimi prodotti della agricoltura. Per l’occasione, l’amministrazione comunale ha organizzato due serate musicali, la serata del 7 con l’orchestra spettacolo “La raccontano a Napoli” e domenica 8 con il gruppo “Arantiqua”. Gli spettacoli avranno inizio alle 21.30 e si terranno in Piazza Santa Maria Maggiore ad ingresso libero. “La raccontano a Napoli” è una orchestra dal repertorio interamente dedicato alla musica napoletana. Inconfondibili melodie della cultura partenopea rivisitate in chiave originale e moderna per regalare allo spettatore le emozioni di un viaggio unico attraverso la cultura napoletana e il suo inestimabile patrimonio musicale. “Arantiqua” è un ensemble musicale che ha fatto della sperimentazione il suo cardine, traendo linfa vitale dal ricco repertorio etno-popolare italiano e contaminandolo con generi musicali eterogenei come il neo-folk e il symphonicprog. È partito così un viaggio musicale che si snoda lungo un arco temporale che abbraccia ben mezzo millennio. Attraversando le epoche, dalle melodie medievali alle sonorità del XX secolo, il pubblico viene trasportato in un itinerario che attraversa le terre d’Italia. Dalla Sicilia alla Sardegna, dalla Puglia alla Calabria, passando per la Campania e il Lazio, la musica si fa ponte tra tradizione e innovazione. Una splendida iniziativa collegata con la Fiera delle Cipolle vede coinvolti i ristoratori che per l’occasione hanno creato dei menù a tema con piatti a base di cipolla. Il pubblico degli appassionati di cucina si potrà deliziare con piatti che uniscono la tradizione alla creatività culinaria. Hanno aderito alla iniziativa le seguenti attività commerciali: Pizzeria da Marcello e Annarita, Brio Bar, Vanilla Caffè, La Taverna dei Principi, Vita, A Piazza Regina Fraschetta con Cucina, La Rosetta, La Conca, Madre Terra, l’Araldo, il Guinness, Kloster Keller, Pizzeria Merilù e Tre Grana. Quest’anno abbiamo invitato le attività di ristorazione a realizzare un menù a tema per coinvolgere il pubblico ed arricchire una manifestazione che ogni anno coinvolge migliaia di persone che partecipano alla fiera ed ai festeggiamenti della Madonna della Libera. Un sentito ringraziamento a tutte le attività commerciali che hanno aderito e che avranno modo di farsi apprezzare.

Il consigliere delegato alla cultura Sandro Titoni.

COMUNICATO STAMPA

Correlati