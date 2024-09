Alatri – Festeggiamenti in onore della Madonna della Libera e Fiera delle Cipolle, importante successo di pubblico

Si è chiuso con un importante successo di pubblico l’appuntamento con la Fiera delle Cipolle ed i festeggiamenti per la Madonna della Libera nel fine settimana del 7 ed 8 settembre. Migliaia di persone hanno partecipato alla fiera ed agli eventi collegati a testimonianza del forte radicamento nel tessuto sociale di una manifestazione che affonda le radici nella tradizione storico-culturale della nostra Città. Un successo di pubblico hanno avuto i due spettacoli musicali, nella serata del 7 l’orchestra “La raccontano a Napoli” ha allietato il pubblico con un accattivante e coinvolgente repertorio degli intramontabili classici della musica napoletana. Nella serata dell’8 settembre il gruppo degli “Arantiqua” si è fatto scoprire dal pubblico presente proponendo un repertorio della musica popolare regionale del centro-sud Italia con incursioni nella tradizione romanesca e ciociara. Una piacevole scoperta di un gruppo composto da giovani musicisti che hanno fatto comprendere in due ore piene di spettacolo la forza e la modernità della musica popolare. Alla Fiera delle Cipolle è stata collegata una accattivante iniziativa che ha visto il coinvolgimento di tantissimi ristoratori ed esercenti che hanno proposto dei menù a base di cipolla. Molto significativo è stato il riscontro del pubblico che ha apprezzato la realizzazione di un depliants contenente i menù proposti ed una piantina con l’ubicazione delle attività commerciali. Una iniziativa molto positiva da ripetere e sicuramente migliorare. Con lo scorso fine settimana sono terminati gli eventi di piazza sui quali il riscontro è ampiamente positivo. Abbiamo investito fondi comunali e degli sponsor che desidero nuovamente ringraziare per il sostegno fondamentale che hanno voluto dare alla nostra programmazione di eventi e proposte culturali rivolte ad un pubblico trasversale.

Comunicato stampa del consigliere delegato alla cultura Sandro Titoni