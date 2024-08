Alatri – Ferragosto sicuro, controlli dei Carabinieri: i risultati

Prosegue l’attività di controllo straordinario del territorio dei Carabinieri della Compagnia di Alatri e delle Stazioni dipendenti che, nella settimana di ferragosto, hanno intensificato i servizi preventivi soprattutto nelle zone maggiormente frequentate dai turisti. Massima è l’attenzione dell’Arma per presidiare il territorio cittadino e le abitazioni lasciate incustodite dalle persone partite per le vacanze, al fine di prevenire il verificarsi di furti ed altri reati predatori. Intensificati i controlli anche nei luoghi di ritrovo dei giovani, in orario serale per prevenire fenomeni di cattiva movida, contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti e la somministrazione di sostanze alcoliche a minori.

Sono state sorvegliate, per il giorno del ferragosto, le zone montane, lacustri e quelle dove le persone maggiormente si radunano per passare qualche momento di spensieratezza con la propria famiglia al fine di prevenire situazioni potenziali cause di disordini. Particolari servizi sono stati eseguiti nella giornata del 15 agosto nella zona montana di Prato di Campoli del comune di Veroli, che come ogni anno ha registrato un notevole afflusso di turisti.

Durante i mirati servizi, complessivamente, sono stai controllati 92 veicoli, identificate oltre 150 persone ed ispezionati 21 esercizi pubblici ritrovo di giovani. Particolare vigilanza è stata espressa anche sulla circolazione stradale, con l’esecuzione di specifici posti di controllo sulle principali vie di comunicazione durante i quali sono stati sensibilizzati gli utenti sui comportamenti responsabili e prudenti da adottare nella guida soprattutto per contrastare il fenomeno dell’incidentalità stradale che continua a mietere vittime soprattutto tra i giovani. Tuttavia, non sono mancate le contravvenzioni

per sanzionare comportamenti anche pericolosi, come l’utilizzo del cellulare durante la guida. Complessivamente sono state contestate 17 violazioni alle norme del Codice della Strada e ritirate n.4 patenti di guida.

L’articolato dispositivo attuato ha consentito di rivenire, complessivamente nel corso dei vari servizi, e sottoporre a sequestro grammi 9,88 di “hashish”, grammi 5,61 di sostanza stupefacente “M-CAT MDMA” (ecstasy), grammi 0,20 di sostanza stupefacente del tipo “crack” e n. 2 spinelli già confezionati, con la conseguente segnalazione alla Prefettura di Frosinone, per violazione art. 75 D.P.R. 309/90 “detenzione illecita di sostanza stupefacente per uso personale” di n.7 persone.

In Veroli (FR), nella notte del 15 agosto, la pattuglia dell’Aliquota Radiomobile ha sorpreso una autovettura aggirarsi con fare sospetto in località isolata, con a bordo due persone provenienti dal sorano, gravati da pregiudizi di polizia per reati contro il patrimonio. Ricorrendone i presupposti, non avendo giustificato esaustivamente la loro presenza lontano dal luogo di abituale dimora, sono stati allontanati e proposti alla Questura di Frosinone per l’applicazione della misura di prevenzione del divieto di ritorno nel comune di Veroli per anni 3.

Le attività di prevenzione continueranno anche nelle prossime settimane, nell’ambito di un piano di controllo straordinario del territorio predisposto dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Frosinone. Massimo è l’impegno dei Carabinieri della Compagnia di Alatri per il contrasto di ogni forma di illegalità in risposta alla domanda di sicurezza della popolazione.

COMUNICATO STAMPA