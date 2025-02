ALATRI – FERMATE DUE DONNE PER FURTO AGGRAVATO IN UN CENTRO COMMERCIALE.

Probabilmente volevano “acquistare” dei regali per il prossimo San Valentino le due donne che hanno occultato vari profumi e varie tavolette di cioccolato dopo averle trafugate dal Supermercato Panorama di Alatri. Per loro sfortuna però, una pattuglia dei Carabinieri del NORM della Compagnia di Alatri, nel passare nei pressi del negozio le ha notate fermandole. Dalla successiva perquisizione sono saltati fuori i prodotti trafugati. I militari contattano il responsabile del negozio che, dopo aver controllato le telecamere del circuito di videosorveglianza, conferma l’accaduto. Immediatamente le due donne sono state accompagnate in caserma per gli accertamenti del caso ove una delle due veniva arrestata e l’altra deferita in stato di libertà per furto aggravato in concorso. Piena soddisfazione dei dipendenti dell’esercizio commerciale per il pronto e tempestivo intervento dei Carabinieri; agli stessi è stata restituita la refurtiva trafugata.

Ancora una volta il controllo assiduo e costante del territorio messo quotidianamente in atto dalla Compagnia CC di Alatri, coordinata dal superiore Comando Provinciale di Frosinone, ha portato ad una pronta ed immediata positiva risposta da parte dell’Arma.

È obbligo rilevare che le indagate, sono allo stato, solamente indiziate di delitto e la loro posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente, e solo dopo l’emissione di una sentenza passata in giudicato, le stesse saranno, eventualmente, riconosciute colpevoli in maniera definitiva, del reato ascrittogli. Il tutto in ossequio al principio costituzionale di presunzione di innocenza.