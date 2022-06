Alatri – Fare Verde ricorda la giornata mondiale dell’Ambiente con l’importante convegno sul PNRR e comunità dell’energia rinnovabile

Il giorno 5 Giugno ricorre la Giornata Mondiale dell’Ambiente e Fare Verde l’ha onorata nel migliore dei modi con il convegno PNRR Comunità dell’energia che si è tenuto presso l’imponente e ben attrezzata Biblioteca Comunale di Alatri. Evento di grande spessore ecologico presenziato dal Presidente Nazionale di Fare Verde e organizzato dai volontari di Fare Verde Provincia di Frosinone.

Ha aperto i lavori l’Avv. Savino Gambatesa Presidente di Fare Verde ETS a cui sono seguiti gli interventi dell’Ecologa Dott. Marika Santobianchi Assessore all’Ambiente del Comune di Alatri , gli interventi magistrali dell’ Euro Progettista Avv. Santaroni Emiliano che ha spiegato come realizzare una comunità dell’energia rinnovabile, di MAPS Spa di Milano con il Dott. Maurizio Ferraris che ha illustrato sapientemente il software necessario per la governance dell’energia.

Ha chiuso i lavori l’On. Procaccini Nicola Eurodeputato Membro della Commissione Ambiente del Parlamento Europeo che ha spiegato agli astanti la grande importanza di Fare Verde quale associazione ecologista in questo momento di grande passione per l’Italia che indubbiamente soffre il caro prezzi energetico. Si è soffermato a lungo sulla diversificazione della produzione di energia rinnovabile citando l’idroelettrico e il geotermico quali fonti energetiche che non possono essere sottovalutate nei progetto che saranno finanziati dal PNRR

In sala presente anche il mondo dell’imprenditoria Frusinate con due eccellenze del territorio come Elettrolux con uno stand allestito nel chiostro della Biblioteca con tanto di pannelli solari, inverter e batterie collegate e funzionanti ed Elettrorail che si è presentata al convegno con una colonnina di ricarica per la mobilità elettrica tutta made in Ciociaria.

Presenti Aziende del settore venute da Padova e dall’estero tra cui anche un’azienda che produce pannelli fotovoltaici, inverter e batterie di accumulo. Nell’organizzazione del convegno le Dirigenti Nazionali di Fare Verde Catia Ciardi e Maria Belli che con Giulio Rossi responsabile di Fare Verde Alatri hanno organizzato ogni cosa per la perfetta riuscita dell’evento.

Il convalescente Dott. Marco Belli Dirigente Nazionale di Fare Verde ha invitato 30 volontari dell’associazione ai lavori in corso per organizzare un convegno sull’Ecologia da tenere a Bruxelles nella sede dell’UE. Un appuntamento importantissimo e gratuito per i volontari più impegnati , che farà conoscere l’attivismo ecologista di Fare Verde nel cuore dell’Europa.

Il convegno si è chiuso alle 19.30 circa con una corposa donazione di libri fatta dai volontari di Fare Verde Monte San Giovanni Campano alla Biblioteca Comunale di Alatri.

Fare Verde Provincia di Frosinone

COMUNICATO STAMPA