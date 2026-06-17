Alatri, Fare Verde Frosinone: «Ripartire con il monitoraggio degli alberi e il Regolamento del Verde»

ALATRI – L’associazione Fare Verde Provincia di Frosinone raccoglie l’appello proveniente da numerosi cittadini, comitati e associazioni ambientaliste del territorio e richiama l’attenzione delle istituzioni sulla necessità di rilanciare le politiche di tutela e gestione del patrimonio arboreo comunale.

Al centro della riflessione vi è il lavoro avviato dal Comune di Alatri nel 2019 con il censimento delle alberature pubbliche, un progetto che aveva consentito di mappare, geo referenziare e catalogare l’intero patrimonio verde cittadino attraverso strumenti tecnologici avanzati.

Quel censimento rappresentava molto più di una semplice raccolta di dati. Consentiva infatti di monitorare lo stato di salute degli alberi, programmare gli interventi di manutenzione e prevenire situazioni di rischio per la sicurezza pubblica, fornendo agli uffici comunali uno strumento moderno di pianificazione e gestione.

Parallelamente, durante la stessa fase amministrativa, venne avviato il percorso per la predisposizione del Regolamento del Verde Comunale, conclusosi con l’approvazione da parte del Consiglio Comunale il 12 dicembre 2022. Un regolamento nato per disciplinare la tutela, la conservazione e la valorizzazione del verde pubblico e privato.

Secondo Fare Verde Provincia di Frosinone, tuttavia, sia il regolamento sia gli strumenti di monitoraggio sviluppati negli anni precedenti non hanno trovato negli ultimi anni una piena e concreta applicazione. In particolare, sembra non più attivo il sistema di monitoraggio annuale sistematico delle alberature comunali, mentre il patrimonio informativo costruito attraverso il censimento georeferenziato appare sostanzialmente non aggiornato.

«La gestione del verde urbano non può essere affrontata soltanto quando si verificano emergenze o criticità – sottolinea l’associazione – ma richiede programmazione, controlli periodici e una costante attività di manutenzione basata su dati tecnici aggiornati».

Fare Verde Provincia di Frosinone APS evidenzia inoltre come il ruolo degli alberi nelle città sia oggi ancora più importante rispetto al passato. Le alberature contribuiscono infatti alla riduzione delle temperature durante i periodi di caldo intenso, migliorano la qualità dell’aria, favoriscono la biodiversità e rappresentano un elemento fondamentale del paesaggio urbano.

Per queste ragioni l’associazione ritiene opportuno riaprire una discussione pubblica sul futuro del verde urbano ad Alatri, in un confronto finalizzato a valorizzare gli strumenti già esistenti per la tutela del patrimonio arboreo.

L’auspicio è che il censimento delle alberature, il sistema GIS e il Regolamento del Verde tornino ad essere strumenti operativi al servizio della città, affinché la gestione del patrimonio ambientale possa fondarsi sulla conoscenza del territorio, sulla prevenzione e sulla programmazione di lungo periodo.

Fare Verde Provincia di Frosinone APS

Fare Verde Nucleo di Alatri