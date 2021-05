Alatri, fallimento di societa’: ai domiciliari una 63enne del luogo

Ieri, in Alatri, i Carabinieri della locale Stazione hanno eseguito un’ordinanza di sottoposizione alla detenzione domiciliare emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone, nei confronti di una 63enne del luogo, già censita per emissione fatture per operazioni inesistenti, emissione di assegni senza autorizzazione, appropriazione indebita ed emissione di assegni a vuoto. La donna dovrà espiare una pena detentiva in regime di detenzione domiciliare di due anni, per reati di fallimento di societa’ in concorso, fatti avvenuti in provincia di Perugia nell’anno 2011.

COMUNICATO STAMPA – FOTO ARCHIVIO

