Alatri, espio di pena per reati tributari: 65enne del luogo ai domiciliari

Ieri, in Alatri, personale del locale Comando Stazione Carabinieri, traeva in arresto un 65enne del luogo (già gravato da vicende penali per reati tributari e per omicidio colposo) in esecuzione dell’ordinanza di espiazione di pena detentiva, in regime di detenzione domiciliare, emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone, dovendo lo stesso espiare una pena residua di mesi 8 (otto) per “reati tributari” commessi nel luglio del 2013 in FrosinoneDopo le formalità di rito, l’uomo veniva tradotto presso il proprio domicilio, così come disposto dalla competente A.G..

