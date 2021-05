Alatri, espio di pena: arrestato 56enne

Ieri, in Alatri, personale del locale Comando Stazione Carabinieri, traeva in arresto , un 56enne di origine campane ma residente in Veroli (già gravato da vicende penali per reati contro il patrimonio e la persona) in esecuzione “dell’ordine di espiazione presso il domicilio di pene detentive”, emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (CE).

Nello specifico l’uomo dovrà espiare una pena residua di anni 1 (uno) e mesi 1 (uno) per i reati di “calunnia, ricettazione, violazione dei sigilli e violazione di obblighi di assistenza familiare”, commessi dal 1993 al 2003.

Ad espletate formalità di rito, così come disposto dal provvedimento in argomento, l’uomo veniva accompagnato presso la sua abitazione ove sconterà la pena.

