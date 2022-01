Alatri – Espio di pena, 33enne ai domiciliari

I Carabinieri della Stazione di Alatri hanno eseguito un ordine di esecuzione di espiazione di pena detentiva in regime di detenzione domiciliare, emesso dalla Procura della Repubblica di Frosinone – Ufficio Esecuzioni Penali, nei confronti di un 33enne del luogo, domiciliato a Zagarolo (RM), già censito per reati contro la persona, contro il patrimonio ed altro.L’uomo, dovendo espiare una pena residua di reclusione di mesi 8 e giorni 20, per i reati di guida in stato di ebbrezza (commesso nel 2009), porto abusivo di armi (commesso nel 2011), danneggiamento commesso con violenza alle persone e con minaccia (commesso nel 2013), contravvenzioni al f.v.o. (commesse nel 2015 e 2018), resistenza ed oltraggio a pubblico ufficiale (commessi nel 2015 e nel 2018), lesioni personali (commesso nel 2016), violazione di domicilio (commesso nel 2018), plurime violazioni degli obblighi inerenti la sorveglianza speciale (commessi tra il 2018 e il 2020), dopo le formalità di rito, è stato sottoposto alla detenzione domiciliare presso il proprio domicilio di Zagarolo.

