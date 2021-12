Alatri, espio di pena: 24enne ai domiciliari

I Carabinieri della Stazione di Alatri hanno eseguito un provvedimento per espiazione di pena detentiva in regime di detenzione domiciliare, emessa dal Tribunale di Frosinone nei confronti di un 24enne di Ceccano, ma domiciliato ad Alatri, già censito per reati inerenti gli stupefacenti e contro il patrimonio.Il predetto è stato condannato alla pena di anni 2, mesi 3 e giorni 17 di reclusione, per il reato di continuazione in spaccio di sostanze stupefacenti, commesso in vari Comuni della provincia di Frosinone tra il 27.10.2017 ed il 01.05.2018. La pena verrà espiata dallo stesso presso il proprio domicilio di Alatri.

