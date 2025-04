ALATRI: ESEGUITO ORDINE DI CARCERAZIONE PER UN 48ENNE

Ad Alatri (FR), nella mattinata del 01 aprile, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della locale Compagnia, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di revoca del beneficio degli arresti domiciliari, emessa dal Tribunale di Frosinone, nei confronti di un 48enne del posto già noto per i suoi trascorsi giudiziari. Il provvedimento di aggravamento della misura degli arresti domiciliari è stato emesso dall’Autorità Giudiziaria in seguito alla richiesta dei Carabinieri di Alatri che in più circostante avevano accertato la violazione delle prescrizioni imposte. L’uomo che si trovava sottoposto alla misura alternativa per i reati di tentata rapina e violazione della misura della sorveglianza speciale con obbligo di dimora, dopo le formalità di rito, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Frosinone, come disposto dall’ A.G. mandante.

