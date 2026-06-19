Alatri, eseguita un’ordinanza di custodia cautelare in carcere

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Alatri nella mattinata odierna, hanno provveduto a trarre in arresto un 36enne di Veroli, eseguendo nei suoi confronti un’ordinanza di sostituzione della misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare, del divieto di avvicinamento alla parte offesa e dell’obbligo di firma con quello della detenzione in carcere.

Il giovane già gravato da molti precedenti penali, in considerazione delle sue numerose violazioni agli obblighi imposti e delle relative segnalazioni effettuate dai militari della Compagnia di Alatri, gli veniva sostituita dal Tribunale di Frosinone, la precedente misura cautelare con quella più grave della restrizione presso la Casa Circondariale di Frosinone.

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile una volta rintracciato e condotto presso la Compagnia di Alatri per la compilazione degli atti lo accompagnavano successivamente presso il Carcere di Frosinone.

È obbligo rilevare che l’indagato, destinatario della misura cautelare, è, allo stato, solamente indiziato di delitto e la sua posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente solo dopo la emissione di una sentenza passata in giudicato in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.

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