Alatri è ufficialmente Città: un riconoscimento storico per la comunità ernica

Giornata storica per Alatri: con decreto firmato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il Ministero dell’Interno ha conferito al comune ernico il titolo ufficiale di Città.

L’annuncio è stato accolto con grande emozione dal sindaco Maurizio Cianfrocca, che ha voluto condividere la notizia con tutti i cittadini:

> “Con immensa emozione ho letto la relazione del Ministero dell’Interno e il decreto del Presidente Mattarella. È un riconoscimento prestigioso, che premia la nostra identità millenaria, la nostra storia, la nostra cultura e soprattutto la nostra comunità, fatta di persone orgogliose, generose e profondamente legate alle proprie radici.”

Il titolo di “Città” rappresenta non soltanto un onore formale, ma un simbolo di appartenenza e di crescita collettiva. È il risultato di un percorso che valorizza il patrimonio storico e culturale di Alatri — una delle più antiche città dell’Italia centrale, nota per le sue maestose mura ciclopiche, la Cattedrale di San Paolo e un centro storico che custodisce secoli di arte e tradizione.

> “Questo traguardo non è solo un titolo,” ha aggiunto il sindaco, “ma un segno di rispetto per il nostro passato e di fiducia verso il futuro che costruiremo insieme. Oggi Alatri riceve ciò che merita da tempo. Oggi festeggiamo tutti insieme.”

Il conferimento del titolo di Città rappresenta dunque un punto d’arrivo e al tempo stesso un nuovo punto di partenza per la comunità alatrense, che vede riconosciuto ufficialmente il proprio valore storico, sociale e culturale a livello nazionale.

In un clima di orgoglio e partecipazione, Alatri scrive oggi una nuova pagina della sua lunga storia.

Auguri, Alatri!

