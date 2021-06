Alatri, è morta Lucia la mamma di Emanuele Morganti

Mamma Lucia si è spenta serenamente oggi, poco dopo le 14. Una notizia triste che addolora tutti coloro che hanno seguito la storia di Emanuele Morganti. Una donna che non si è mai arresa nel chiedere giustizia a seguito della vicenda del suo caro figlio morto dopo una violenta aggressione avvenuta anni fa in pieno centro storico ad Alatri. La sua anima è volata in cielo e sicuramente starà già riabbracciando il suo Lele, il suo cuore si è spento ma la sua voglia di giustizia continuerà a camminare con gambe di chi le era accanto e di una intera comunità. Buon viaggio Lucia.

Correlati