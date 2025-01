Alatri – “Domenica Ecologica: Bilancio Positivo e Grande Successo per le Passeggiate Alatrensi”

Domenica 26 gennaio 2025, Alatri ha ospitato la sua prima domenica ecologica con un bilancio decisamente positivo. Il controllo del traffico, effettuato dal Comando di Polizia Locale, si è svolto senza problemi significativi. Gli agenti hanno vigilato costantemente dalle 8.30 alle 18.30 ai varchi di accesso alla ZTL, assicurando che solo i mezzi autorizzati potessero entrare. La presenza della Polizia Locale è stata fondamentale, anche nel fornire informazioni sui prossimi appuntamenti ecologici e sulle categorie di veicoli ammesse al transito.

Un altro importante servizio messo in campo è stato il trasporto con navetta elettrica, che ha agevolato gli spostamenti all’interno del centro storico. Un servizio informativo telefonico, attivo durante tutta la giornata, ha completato l’offerta di supporto per i cittadini.

Le visite guidate, anch’esse parte dell’iniziativa, hanno riscosso grande partecipazione, permettendo ai residenti e ai visitatori di scoprire le bellezze storiche e culturali della città, immersi in un’atmosfera senza traffico. L’iniziativa ha avuto il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Alatri, che ha promosso l’evento “Passeggiate Alatrensi”, arricchendo il programma con attività culturali nel centro storico.

Nel corso delle visite, il dott. Luca Attenni, direttore del Museo Civico, e il dott. Pietro Antonucci, guida turistica, hanno accompagnato oltre 100 partecipanti alla scoperta delle meraviglie archeologiche e monumentali di Alatri. I visitatori, provenienti dalla Ciociaria, dalla Provincia di Latina e dai comuni della Città Metropolitana di Roma Capitale , hanno avuto l’opportunità di esplorare chiese, monumenti e siti di interesse storico, tra cui il celebre affresco del Cristo nel Labirinto, custodito nel Chiostro di San Francesco.

Un momento particolarmente significativo è stato l’incontro con il patrimonio più nascosto della città. I bambini presenti hanno potuto assistere alla proiezione del cartone animato Lucio e Valeria alla scoperta di Alatri e ricevere il libro Le mura dei ciclopi e il genio della roccia di Alatri, un’iniziativa che ha coinvolto anche le famiglie. Il Museo di Alatri ha dato un contributo prezioso alla buona riuscita dell’evento, mettendo in luce il suo impegno nella valorizzazione del patrimonio storico-archeologico.

Il consigliere delegato all’Ambiente Mattia Santucci esprime il suo ringraziamento al Comando di Polizia Locale, al Settore Cultura e al Museo di Alatri per la collaborazione nella realizzazione della prima domenica ecologica. “Sebbene non risolutiva, l’iniziativa è importante per tutelare la salute dei cittadini e migliorare la qualità dell’aria. Per evitare le emergenze dello scorso anno, sono in programma altre due domeniche ecologiche il 16 febbraio e il 16 marzo”. Santucci sottolinea anche l’importanza del “bando caldaie” della Regione Lazio, che scade il 30 aprile, per incentivare la sostituzione delle caldaie obsolete e ridurre le emissioni inquinanti che contribuiscono significativamente all’inquinamento atmosferico. Le loro emissioni possono peggiorare la qualità dell’aria, specialmente in inverno quando il riscaldamento è più intensivo.”Alatri guarda con fiducia alle prossime iniziative, continuando a promuovere un ambiente più sano e vivibile per tutti – commenta il sindaco, dott. Maurizio Cianfrocca – una domenica bellissima, che ha visto una partecipazione entusiasta da parte di tanti visitatori, di ogni età. Le visite guidate gratuite hanno permesso a tutti, grandi e piccini, di scoprire i tesori nascosti della nostra città in un’atmosfera rilassata e senza il caos del traffico. Un’occasione unica per apprezzare la bellezza del nostro patrimonio, in un contesto che ha unito sostenibilità e cultura. Anche da parte mia un sincero ringraziamento a tutto il Comando di Polizia locale, ai volontari del Gruppo comunale di protezione civile di Alatri per il grande supporto logistico e a tutti quelli che hanno contribuito attivamente”