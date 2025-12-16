Alatri, dolore e commozione per la improvvisa scomparsa di Francesca Lisi a soli 48 anni

Alatri è stata colpita da un grave lutto per l’improvvisa scomparsa di Francesca Lisi, venuta a mancare all’affetto dei suoi cari all’età di 48 anni presso la propria abitazione in via Toccabelli 1, nel centro storico della città.

La notizia si è diffusa rapidamente suscitando profonda commozione e incredulità tra quanti la conoscevano.

A darne il triste annuncio sono il marito, le figlie, i genitori, il fratello, i suoceri, i cognati, gli zii, i cugini, i nipoti e gli amici tutti, uniti nel dolore per una perdita improvvisa e difficile da accettare.

I funerali si svolgeranno mercoledì 17 dicembre alle ore 15.00, presso la Chiesa di Santa Maria Maggiore ad Alatri, dove familiari, amici e conoscenti potranno raccogliersi in preghiera per l’ultimo saluto.

In questo momento di profondo dolore, la redazione di LiriTV esprime le più sentite e sincere condoglianze alla famiglia Lisi, stringendosi con rispetto e partecipazione al loro lutto e condividendo il cordoglio dell’intera comunità alatrense.

