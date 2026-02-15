Alatri, DASPO urbano per 30enne: divieto di accesso ai locali per 3 anni e obbligo di firma

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Alatri hanno notificato un “D.A.Spo urbano” che dispone il divieto di accesso ai pubblici esercizi e/o locali di pubblico trattenimento nei confronti di un 30enne di Alatri, emesso dal Questore di Frosinone in seguito a dettagliata proposta avanzata dalla locale Compagnia Carabinieri, dopo istruttoria della Polizia di Stato della Divisione Anticrimine.

Il provvedimento scaturisce dall’arresto dell’indagato operato dai Carabinieri di Alatri nel settembre dello scorso anno per i reati di “minaccia e resistenza a pubblico ufficiale”. Nella circostanza dopo aver aggredito alcuni avventori e la proprietaria di un esercizio commerciale, si scagliava anche contro i Carabinieri intervenuti che erano costretti ad utilizzare la pistola a impulsi elettrici in dotazione (TASER) per poterlo immobilizzare.

Al giovane viene fatto divieto di accedere dalle ore 15:00 alle ore 06:00 di ogni giorno, ai pubblici esercizi e/o locali di pubblico trattenimento di tutta la provincia di Frosinone, per anni 3, e l’obbligo di firma presso la Stazione Carabinieri di Alatri per 1 anno.

Il provvedimento di prevenzione applicato nei confronti del soggetto, oltre ad essere un deterrente, mira a tutelare la pubblica tranquillità ed incrementare il livello di sicurezza dei cittadini.

foto archivio