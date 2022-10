Alatri – Danneggiamento: arrestato un 46enne del luogo

In Alatri (FR), i Carabinieri della locale Stazione hanno tratto in arresto un 46enne del luogo, già censito per reati contro la persona ed il patrimonio, in esecuzione di provvedimento di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone il 27 settembre u.s. L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato condotto presso la propria abitazione agli arresti domiciliari dove dovrà espiare la pena di mesi 3 di reclusione, essendo stato riconosciuto colpevole del reato di danneggiamento commesso in Alatri nel novembre del 2013.

