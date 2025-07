Alatri – Dal 1^luglio 2025 è ufficialmente attivo il servizio “Mangiaplastica”

Dal 1^luglio 2025, un altro passo importante verso la sostenibilità ambientale: è ufficialmente attivo il servizio “Mangiaplastica”, un’iniziativa promossa per incentivare comportamenti virtuosi nella raccolta differenziata e premiare i cittadini più attenti all’Ambiente. A darne notizia è il Consigliere delegato all’Ambiente, Mattia Santucci, che sottolinea come il progetto rappresenti un tassello fondamentale nella strategia ecologica del Comune. L’eco-compattatore è stato installato in Via Madonna della Sanità, all’interno dell’area mercatale, ed è operativo 24 ore su 24, tutti i giorni della settimana. Il servizio è rivolto a tutte le famiglie iscritte regolarmente al ruolo TA.RI. del Comune di Alatri. Basta recarsi al compattatore con le bottiglie in plastica PET e inserire la tessera sanitaria per permettere l’identificazione dell’utenza. Una volta riconosciuto l’utente, sarà sufficiente seguire le istruzioni sullo schermo e inserire le bottiglie, assicurandosi che il codice a barre venga letto correttamente dal lettore ottico. Per ogni bottiglia conferita, il sistema assegnerà automaticamente 1 Eco punto. I punti accumulati durante l’anno saranno trasformati in sconti sulla bolletta TA.RI. dell’anno successivo. Non sarà necessario presentare alcuna richiesta: il Comune provvederà in automatico ad applicare la riduzione in fase di bollettazione. Il valore economico di ciascun punto verrà stabilito annualmente, tenendo conto del ricavato dalla vendita del materiale raccolto e della sua qualità. È importante ricordare che gli Eco punti non possono essere ceduti: qualsiasi trasferimento non autorizzato comporterà l’annullamento del beneficio. «Con il Mangiaplastica – afferma il Consigliere Santucci – vogliamo rendere più efficiente la raccolta differenziata e premiare chi si impegna ogni giorno a rispettare l’ambiente. È un’iniziativa che guarda al futuro, ma che comincia oggi, con piccoli gesti quotidiani alla portata di tutti.» Tutti i cittadini sono invitati a partecipare con senso civico e responsabilità, contribuendo a costruire una comunità più attenta e sostenibile. Per maggiori informazioni o assistenza sull’utilizzo del compattatore, è possibile contattare l’Ufficio Ambiente del Comune.

