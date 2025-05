Alatri, cultura accessibile: successo per l’evento tra fede e spettacolo

Sabato 10 maggio si è svolto l’evento “Alatri sulle tracce di Santi, Beati, Papi” pensato appositamente come “audience development” con particolare riferimento alle persone con disabilità, al fine di promuovere l’accessibilità e l’inclusione. Un percorso itinerante e performativo per il centro storico della Città di Alatri in collaborazione con la UIC (Unione italiana ciechi ed ipovedenti) e della U.N.I.Vo.C (Unione Nazionale Italiana Volontari Pro Ciechi) sezione provinciale di Frosinone. Il centro storico di Alatri si è animato attraverso le coinvolgenti narrazioni di Nicoletta Trento, con la partecipazione di attori e figuranti, che hanno restituito intensità narrativa ed emozione ai luoghi e ai personaggi che hanno segnato la Storia di Alatri. Un ringraziamento particolare ad Albalisa Mazzocchia per il prezioso supporto fornito. L’evento è stato realizzato grazie alla collaborazione fra le suddette Associazioni e il Comune di Alatri – Settore Cultura- nell’ambito del Progetto “Teatro tra Storia e Spiritualità” II Edizione, per la direzione artistica di Valerio Germani. Sandro Titoni, il Delegato alla Cultura, ha sottolineato l’importanza di rendere accessibile a tutti la Cultura e gli Eventi, con particolare riferimento alle persone con disabilità. Il Sindaco Maurizio Cianfrocca ha ribadito la volontà di valorizzare Alatri e il Teatro, anche mediante eventi come quello di sabato 10 maggio, in cui si è saputo unire Cultura, Spettacolo e Inclusione. La rassegna “Teatro tra Storia e Spiritualità” è ormai entrata nel vivo. Il prossimo spettacolo si terrà domenica 25 maggio ore 17:15 presso la Biblioteca comunale “L. Ceci”. Andrà in scena la commedia musicale dal titolo: “A lezione con Dirindina” di e con Dayana D’Aluisio e con un cast d’eccezione di attori e cantanti. Lo spettacolo in occasione del Giubileo dei Bambini, è adatto a tutta la famiglia! Molti gli spettacoli in programma fino al mese di agosto, per una Stagione all’insegna del Teatro e della Cultura e del divertimento.

