Alatri – Controllo straordinario del territorio: i risultati

I Carabinieri della Compagnia di Alatri nella serata di ieri e per tutta la notte hanno messo in campo un largo dispositivo di controllo del territorio al fine di contrastare fenomeni delinquenziali con 7 pattuglie e 17 militari impiegati.Nei comuni di Alatri, Fiuggi e Veroli, si è dato corso a controlli messi in atto da parte dei militari, le cui risultanze operative hanno consentito di ritirare n. 2 patenti di guida per “guida sotto l’influenza dell’alcol e di sostanze stupefacenti”, nonché segnalare alla competente Autorità 2 persone quale assuntori di sostanza stupefacente per uso non terapeutico, con contestuale sequestro amministrativo di grammi 3 di sostanza stupefacente del tipo “Crack” e grammi 4 “marijuana”. Nel corso dei servizi, complessivamente: sono stati controllati 115 veicoli ed identificate 140 persone, è stata avviata la procedura per l’irrogazione di 1 Foglio di Via Obbligatorio, elevate 14 violazioni di norme al C.D.S., effettuate 5 perquisizioni personali nonché sono stati controllati luoghi di ritrovo dei giovani e 5 esercizi di pubblico intrattenimento. Inoltre, e una persona è stata contravvenzionata ai sensi del depenalizzato art. 724 del codice penale (Bestemmia e manifestazioni oltraggiose verso i defunti). Tali risultati sono il frutto dell’impegno dell’Arma volto a salvaguardare l’incolumità dei cittadini e delle attività commerciali insistenti nel territorio, finalizzati principalmente a prevenire illeciti in generale e ad intervenire prontamente laddove vi fossero situazione emergenziali.

Foto archivio