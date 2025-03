Alatri – Controllo straordinario del territorio dei militi della locale Compagnia

Nei giorni scorsi i militari della Compagnia di Alatri, hanno incrementato i servizi di vigilanza e controllo del territorio al fine di prevenire e reprimere reati in genere, nonché contrastare il fenomeno del consumo di alcool e droghe.In Alatri, i Carabinieri del NORM controllavano un 47enne del luogo, il quale alla vista dei militari mostrava segni di nervosismo tali da indurre gli stessi ad approfondire le verifiche. A seguito di perquisizione, il predetto veniva trovato in possesso di grammi 0,40 di sostanza stupefacente del tipo “crack”, sottoposta a sequestro amministrativo, mentre il documento di guida gli veniva immediatamente ritirato.In Veroli i militari della locale Stazione, controllavano un 32enne del luogo, che veniva sorpreso alla guida della propria utilitaria con un tasso alcolemico superiore a quanto consentito dalla norma, motivo per il quale la patente di guida gli veniva immediatamente ritirata.Entrambi i soggetti sono stati segnalati alla competente autorità amministrativa.

Correlati