Alatri, controllo del territorio: i risultati

In Alatri, i militari dell’Aliquota Radiomobile della locale Compagnia, durante un predisposto servizio sul territorio teso anche al contrasto del fenomeno dell’uso e spaccio di stupefacenti, hanno proceduto a:

– segnalare alla Prefettura di Frosinone un 25enne del luogo, già censito per stupefacenti. Lo stesso, controllato a bordo della propria autovettura, a seguito di perquisizione personale e veicolare è stato trovato in possesso di circa mezzo grammo di stupefacente del tipo “crack”, sottoposto a sequestro;

– deferire in stato di libertà per il reato di evasione un 35enne del luogo. Lo stesso, sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per il reato di “furto”, è stato controllato dai militari operanti poco distante dal luogo di detenzione, a bordo di un’autovettura, adducendo come motivazione dell’allontanamento quella di doversi recare presso l’Ospedale di Frosinone per un malore ma di non aver avvisato la Centrale Operativa dei Carabinieri di Alatri. Lo stesso veniva pertanto accompagnato dagli operanti presso il pronto soccorso per gli accertamenti del caso per essere poi dimesso e riaccompagnato presso il proprio domicilio.

COMUNICATO STAMPA – FOTO ARCHIVIO